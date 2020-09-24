Balıkesir'de belediyeden yetiştiricilere damızlık koç dağıtımı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal kesimde gelir getiren faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında sürdürülen 'Küçükbaş Hayvan Sürüleri'nde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında Karesi ve Altıeylül ilçeleri kırsal mahallelerinde sürü sahibi 97 üreticiye, yüzde 75 hibe ile Bandırma...

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal kesimde gelir getiren faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında sürdürülen 'Küçükbaş Hayvan Sürüleri'nde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında Karesi ve Altıeylül ilçeleri kırsal mahallelerinde sürü sahibi 97 üreticiye, yüzde 75 hibe ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen merinos ırkı damızlık koç dağıtımı yapıldı. Belediyece üreticilere süt otu ve çalı kesme desteği de verilirken, dağıtımı planlanan koyun yıkama makinası da tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye yönetimi; Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Balıkesir Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği, Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği işbirliğiyle, yüzde 50 hibe sağlanarak 616 üreticiye, 7 bin 500 dekarda ekilmek üzere 35 bin 250 kilogram süt otu dağıtımı yaptı.

'SÜRÜ KALİTESİ VE VERİMLİLİK ARTACAK'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın önderliğinde çiftçilerin direkt ve sürdürülebilir olarak yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen belediyenin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serhat Akça, "Burada koyunlarımızda verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte 97 yetiştiricimize yüzde 75 hibeli merinos damızlık koç dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Koyunculuğu ve kuzusu ile meşhur olan ilimizin; sürü kalitesi ve verimliliğini artırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bununla birlikte çiftçilerimize toplamda 7 bin 500 dönümlük bir alanın ekilmesini sağlayacak olan süt birliği ve damızlık birliği ile yüzde 50 hibeli 35 tonluk süt otu dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.'ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİ AZALACAK'Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'e aynı günün akşamında 16 koyun gönderdiğini hatırlatarak başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Herkesin derdine ortak olan bir liderin yanında canla başla çalışıyoruz. İşte ölçümüz bu. Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için çalışıyoruz. Meraları temizleyerek daha verimli olmasını sağlayacak ve hayvanların bu meralardan daha fazla yararlanmasının önünü açacağız. Sonrasında gübre ve tohum atacak, doyan hayvan sayısını artıracağız. Böylece üreticimizin yem giderini azaltacağız" dedi.'ÜRETTİKÇE KAZANACAĞIZ'Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde denemeleri yapılan ve bölgeye uyum sağladığı, verimi artırdığı anlaşılan süt otunun da dağıtımını yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz "Büyükşehir, üreten insanın her zaman yanında. İstiyoruz ki üreticimiz para kazansın. Bunun için hayvan üreticisinin en büyük girdisi olan yem girdisine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yerli ırkta verimi artıracak çalışmalar yapıyor, çiftçimizin kırsalda; daha kaliteli, daha modern ve kazançlı üretim yapabilmesi için yeni kaynaklar oluşturuyoruz" diye konuştu.KURUM DAYANIŞMASIYLA İŞBİRLİĞİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü, tarım sektörüne dokunan, kırsal mahallerde yaşayan çiftçilerin somut ihtiyacını karşılayıcı çalışmalarından dolayı kutlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Dağıtılan damızlık koçlar sayesinde çiftçilerimiz ıslah edilmiş daha iyi ırk hayvanlarla sürülerini geliştirme ve çoğaltma imkanı bulacaklar. Birliktelik içinde kurumlarımızın dayanışmasıyla işbirliği ile güç birliği yaparak gerçekleştirdiği çalışmaların ne kadar anlamlı ve ne kadar olumlu sonuçlar doğurduğunu da burada gözlemlemiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN