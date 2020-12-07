BALIKESİR - Belediye hizmetleri engellilerin taleplerine göre şekillendiriliyor
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BALIKESİR - Belediye hizmetleri engellilerin taleplerine göre şekillendiriliyor

07.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:14

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yenileme ve onarımları engellilerin talepleri doğrultusunda yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yenileme ve onarımları engellilerin talepleri doğrultusunda yapıyor.

Şehir merkezinde yol, kaldırım, tadilat ve yenileme işlerini sürdüren ekipler, Zağnos Paşa Camisi ve çevresindeki çalışmalarda sona yaklaştı.

Çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tekerlekli sandalyesiyle kendisine eşlik eden Canan Çakır'ın, kaldırım ve rampaların yapımına ilişkin önerilerini dinledi.

Yılmaz daha sonra ekiplere, engelli rampalarının Çakır'ın istediği şekilde yapılması talimatını verdi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, belediye olarak kullanıcılarının uyguladığı ve yönetimde yer aldığı bir süreci başlattıklarını söyledi.

Canan Çakır'ın, Balıkesir Büyükşehir Televizyonunda yaptığı konuşmada, çalışmalarda kendilerinin de yer almak istediğini aktaran Yılmaz, "Şehirdeki bütün projelerimizi yaparken mutlaka engelli, kullanıcı bir arkadaşımızın onlardan direkt yararlanışının ve yapılma esnasında onların fikirlerinin alınması ve uygulama modelinin gelişmesi önemli. Böylece hem Büyükşehir Belediyesinin çalışanları olan proje ekibinin hem de uygulayıcılarının bir şekilde kullanıcılarla birleşmesine öncülük yapacağız." dedi.

Yılmaz, "Bundan sonra şehrimizde engellilerimizi sadece bir binada, onların özel ihtiyaçlarını karşılayan parklarda değil, şehrimizde bulunan her noktada onların öngörüleriyle ve yapılış aşamasındaki tüm fikirlerini alarak yapacağız. Şimdi inşallah Canan Hanım'la beraber inşallah bir uygulamayı başlatıyoruz. 20 belediye başkanımız ve Büyükşehir'in yaptığı her yerde mutlaka bir engelli kardeşimizin fikrini alarak projelerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Çakır ise çalışmalara engelliler de dahil edildiği için büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

BALIKESİR - Belediye hizmetleri engellilerin taleplerine göre şekillendiriliyor
BALIKESİR - Belediye hizmetleri engellilerin taleplerine göre şekillendiriliyor
BALIKESİR - Belediye hizmetleri engellilerin taleplerine göre şekillendiriliyor
BALIKESİR - Belediye hizmetleri engellilerin taleplerine göre şekillendiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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