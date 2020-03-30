Balıkesir'de belediye başkanlarından Bakan Kurum'un da katılımı ile telekonferans
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Muhittin Yücel, Murat Kurum, Balıkesir, Güncel

Balıkesir'de belediye başkanlarından Bakan Kurum'un da katılımı ile telekonferans

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçe belediye başkanı ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

30.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:45
Balıkesir'de belediye başkanlarından Bakan Kurum'un da katılımı ile telekonferans

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçe belediye başkanı ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, korona virüs ile sağlık, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç açıdan mücadele ettiklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, korona virüs (Covid-19) gündemiyle ilçe belediye başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılarak, belediye başkanlarının yaptığı çalışmaları dinleyip taleplerini not aldı.

Covid-19 virüs hastalığı başladığı günden bu yana birlik ve beraberlik içerisinde tüm ilçe belediye başkanlarıyla mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe belediyelerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, bunu da vatandaşın görüp takdir ettiğini söyledi. Korona virüs ile mücadeleyi üç açıdan ele aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Birinci önceliğimiz sağlık açısından yaptıklarımız ve yapacaklarımız, ikincisi sosyal olarak hayatın içerisinde yaşanan problemlere birinci derece müdahale edilmesi, üçüncüsü ise bu işlerin ekonomik kısmıdır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile konuşan Başkan Yılmaz, "Valimizle, kaymakamlarımızla, 20 ilçe belediye başkanımızla kurumlarımızı da dahil ederek bütün sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sosyal infial meydana getirecek her türlü konuyu titizlikle ele alıp uygulamaya geçiyoruz. Yaklaşık 120 dezenfeksiyon ekibimiz var. Bu ekiplerimiz şehrin her tarafını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Talep geldiği takdirde ekiplerimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz vatandaşımızın yanındayız. Hep birlikte zor günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tam" dedi.

"Her türlü desteği de sağlamaya hazırız"

Balıkesir'de korona virüsle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için telekonferansa katılan Bakan Kurum, Türkiye genelinde tüm belediye başkanlarının korona virüsle ilgili son derece ciddi tedbirler aldığını ve yaklaşık iki haftalık süreçte etkin bir şekilde çalışmalar yürütülürse ondan sonraki zamanda daha da az etkileneceklerini söyledi. Belediyelerin kaynak ve hizmet noktasında yapılması gereken ne varsa bakanlık olarak destek verdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde bu güne kadar gelmiş olduğumuz çalışmaları daha da etkin bir şekilde yapıyoruz. Projelerimize, yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Korona virüsle ilgili tedbirleri almak iş yapmamak anlamına gelmiyor. Sonuçta ülkenin üretmesi, istihdam sağlamamız gerekiyor, bu noktada da belediyelerimizle ortak çalışmamız lazım. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediyelerimizin yanındayız ve yapılması gereken her türlü desteği de sağlamaya hazırız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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