Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
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Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

16.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:43
Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

BALIKESİR'de devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçe dışındaki yerleşim birimlerinde, yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

BALIKESİR'de devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçe dışındaki yerleşim birimlerinde, yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Balıkesir il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü başlaması gereken yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle il genelinde bir gün ertelenmişti. 16 Şubat Salı günü de Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık dışındaki yerlerde başlayacak olan yüz yüze eğitim yine kar engeline takıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'de bu kez de 8 ilçe dışındaki yerlerde yüz yüze eğitime yarın için ara verildi.Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Edremit, Erdek ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi- özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verildi. Ayrıca Altıeylül ve Karesi ilçelerimizde bütün yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine ara verilmesine; sağlık çalışanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılması kararı alınmıştır."


Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
Balıkesir'de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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