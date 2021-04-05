Balıkesir'de bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Balıkesir'de bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, yazılı açıklamasında, emekli amirallerin açıklamasının yok hükmünde olduğunu belirtti.

Başaran açıklamasında "Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz gereken cevabı vermeye her zaman muktedirdir. AK Parti olarak görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz." ifadesinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Türk Milleti'nin darbe heveslisi olanlara 15 Temmuz'da gereken cevabı verdiğini bildirdi.

Türkiye'de muhtıralar ve darbeler döneminin artık bittiğini vurgulayan Kuş, "Demokrasimize ve milli iradeye yönelik her türlü menfur girişimin karşısında durduğumuzu hatırlatıyor. Her daim milli iradenin ve demokrasimizin yanında aziz milletimizle birlikte olacağımızı saygıyla arz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ise emekli amirallerin açıklamasını kınadıklarını belirtti.

Demir, "Anadolu gazetecileri olarak bizler, yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de demokrasimizin bekçisi, milli iradenin yılmaz savunucusuyuz." ifadelerini kullandı.

BESOB Başkanı Fehmi Erdem de milli iradeye karşı hareket etmenin Türk milletine ihanet olduğunu kaydetti.

Erdem, açıklamayı kınadıklarına değinerek, "Kendini milli iradenin üstünde gören, demokrasi katillerine, vesayetçi ve darbeci zihniyete karşı çıkıyoruz. Milli iradenin ve demokrasinin tarafında olduğumuzu beyan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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