Balıkesir'de balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı

11.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:01

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndan doğarak denize dökülen derede balık ölümleri meydana geldi.

Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Güre Deresi'nde balıkların telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince derenin suyundan ve ölen balıklardan numuneler alındı.

Numuneler, olayın nedeninin belirlenmesi için Çanakkale'deki laboratuvara tahlile gönderildi.

Bölge sakinlerinden Ömür Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada, suda telef olmuş çok sayıda balığı görünce yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Derenin denize döküldüğünü belirten Levent, "Denize girenler var, denizde balık yakalayanlar var. Bunun neden kaynaklandığının bulunmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA