Balıkesir'de bademler çiçek açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de bademler çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı, Fatma Talay - Güncel
 - Güncelleme:

Balıkesir'de bademler çiçek açtı BALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ocak ayında yaşanan soğukların ardından Şubatta havaların ısınmaya başlaması ile bademler çiçek açmaya başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de bademler çiçek açtı

BALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ocak ayında yaşanan soğukların ardından Şubatta havaların ısınmaya başlaması ile bademler çiçek açmaya başladı. Yörede hava sıcaklıkları 17-18 derecelere çıkarken, arılar da açan badem çiçeklerinden bal toplamaya başladı.

Burhaniye'de sıfırın altında 4'e kadar düşen sıcaklıkların ardından havaların ısınmaya başlaması badem ağaçlarını canlandırdı. Burhaniye yöresinde çok sayıda badem ağacı çiçek açmaya başlarken, arılar da badem çiçeklerinden bal almaya başladı. Vatandaşlar, badem ağaçlarının aldanmaması için soğuk havaların bitmesini diledi. Havaların ısınmaya başladığını anlatan Kazım Karabıyık, " Ocak ayında soğuk giden havalardan sonra havaların ısınması ile birlikte bademler de çiçeklerini açtı. İnşallah, bu çiçekler soğuklardan çarpılmaz da çağla ve badem yiyebiliriz. Önümüzdeki günlerde İnşallah, don ve kırağı olmazsa bu bademler aldanmaz ve ürün vermeye başlar" dedi.

Balıkesir'de bademler çiçek açtı

Balıkesir'de bademler çiçek açtı

Balıkesir'de bademler çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Güncel

Balıkesir, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title