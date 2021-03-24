Balıkesir'de babasının tabancasıyla oynayan 5 yaşındaki çocuk annesini yaraladı
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Balıkesir'de babasının tabancasıyla oynayan 5 yaşındaki çocuk annesini yaraladı

24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:22
Balıkesir'de babasının tabancasıyla oynayan 5 yaşındaki çocuk annesini yaraladı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, babasının iş yerindeki tabancayla oynayan 5 yaşındaki çocuk annesini yaraladı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, babasının iş yerindeki tabancayla oynayan 5 yaşındaki çocuk annesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, G.D (27), 5 yaşındaki oğlu A.D ile Serenlikuyu Sokak'taki camcı dükkanı sahibi eşinin yanına geldi.

Oğlunun, babasının çekmecesindeki tabancayı aldığını gören G.D, silahı almak istedi. O sırada tabancanın patlamasıyla G.D, boynundan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan G.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

5 yaşındaki A.D, polis ekiplerince kimlik tespitinin yapılmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

İş yerinin yakınında bulunan Burkay Yaman ise olay anını şöyle anlattı:

"5 yaşındaki çocuk annesini, babasının çekmecesinde duran beylik silahı görmeden almış. Annesi de olay esnasında kendisini silahın üzerine atıyor. Çocuk da o esnada ateş edince annesi yaralanıyor. Kaza kurşunu, yaralandı işte. Olaydan kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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