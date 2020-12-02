Balıkesir'de "Atık İlaçların Toplanması Projesi" başladı
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Balıkesir'de "Atık İlaçların Toplanması Projesi" başladı

02.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:45
Balıkesir'de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince çevre odaklı "Atık İlaçların Toplanması Projesi" başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince çevre odaklı "Atık İlaçların Toplanması Projesi" başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 ilçede 456 eczanede atık ilaç toplama noktaları oluşturuldu.

Projeyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne de destek verilmesi hedefleniyor.

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Evlerde kullanılmayan ve miadı dolan ilaçlar, vatandaşlarca eczanelerdeki toplama noktalarına getirilerek toplanacak. Eczanelerden toplanan atık ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen toplama merkezinde geçici olarak depolanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili firmalara gönderilecek.

Projeyle, atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleriyle karıştırılmaması, evsel atıklardan ayrıştırılması, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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