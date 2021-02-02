Balıkesir'de atık havuzu çöken işletmeye para cezası
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Balıkesir'de atık havuzu çöken işletmeye para cezası

02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:22
Balıkesir'de atık havuzu çöken işletmeye para cezası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir madencilik firmasının atık havuzunun çökmesiyle ilgili işletmeye 270 bin lira ceza verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir madencilik firmasının atık havuzunun çökmesiyle ilgili işletmeye 270 bin lira ceza verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın atık barajındaki toprak kayması sonucu atıkların kuşaklama kanalına dökülmesiyle ilgili denetim yapıldı.

Araştırmalar sonucu, gerekli tedbirleri almadığı belirlenen işletmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Çevre Kanunu uyarınca 270 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, firma hakkında çevreyi kirletmekten dolayı suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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