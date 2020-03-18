Balıkesir'de asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs nedeniyle karantina uygulandığı, firarların başladığı ve üç jandarma personelinde virüs tespit edildiğine ilişkin asılsız paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs nedeniyle karantina uygulandığı, firarların başladığı ve üç jandarma personelinde virüs tespit edildiğine ilişkin asılsız paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ana kadar jandarma personeli, tutuklu, hükümlüler ve cezaevi personelinde virüs tanısı konulmadığı belirtildi. Ceza infaz kurumlarında koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli önlemlerin titizlikle yapıldığı kaydedilerek, "Yalan ve maksatlı paylaşım yapan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA