Balıkesir'de Asayiş Uygulaması

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamına yönelik 573 personelin katılımıyla il genelinde 390 umuma açık yer, 83 park ve bahçe, 121 metruk bina çevresi, 186 okul ve kurs binası ile çevresinde uygulama yaptı.

7 bin 904 kişinin sorgulandığı uygulamada, bazı suçlardan arama kaydı bulunan 115 kişi yakalandı. Ayrıca 569 okul servis aracı kontrol edilerek 42'si hakkında sorumlularına 11 bin 940 lira para cezası kesildi. Yakalama kaydı bulunan 58 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sonucunda iki kurusıkı tabanca, ruhsatsız 6 av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.



Kulak küpesi ve hayvan pasaportu olmayan 16 küçükbaş hayvan taşınan aracın sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı. Hayvanlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA