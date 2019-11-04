Balıkesir'de asayiş uygulamaları

04.11.2019 14:48

Balıkesir'de, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda biri kuru sıkı iki tabanca ile 99 fişek ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Ruhsatsız silahlara el konuldu, yakalanan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA