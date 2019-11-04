Balıkesir'de asayiş uygulamaları
Balıkesir'de, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi.
Balıkesir'de, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız 4 silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.
Uygulamalarda biri kuru sıkı iki tabanca ile 99 fişek ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Ruhsatsız silahlara el konuldu, yakalanan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.