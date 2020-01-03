Balıkesir'de asayiş operasyonları

03.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:36

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda aranan şüpheli ve kaçak silah yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ekipler, haklarında çeşitli mahkemelerden yakalama ve hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Erdek, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Ayvalık, Susurluk ve kent merkezinde düzenlenen çalışmalarda, 20 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince son 48 saat içinde düzenlenen uygulamalarda ise, aralarında av tüfeklerinin de bulunduğu 35 ruhsatsız silah ve fişek yakaladı.

Kaynak: AA