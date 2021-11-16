Balıkesir'de asayiş - Haberler
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Balıkesir'de asayiş

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de asayiş

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde yaptığı asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 121 şüpheliyi yakaladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde yaptığı asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 121 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan denetimlerde 10 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 121 şüpheliden 33'ünün tutuklandığı bildirildi.

Balıkesir'de 1488 araç denetlendi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelindeki köy yollarında gerçekleştirdiği trafik uygulamasında 1488 aracı denetledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, köy yollarında trafik kazalarını önlemek amacıyla emniyet kemeri ve koruyucu tertibat denetimi yaptı.

Uygulamada 1488 araç denetlenirken, 87 araçla ilgili sorumlulara 24 bin 341 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde 10 araç trafikten menedildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal edip sattığı tespit edilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 kök Hint keneviri, 250 gram kenevir tohumu, 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Balıkesir'de asayiş

Balıkesir'de asayiş

Balıkesir'de asayiş

Balıkesir'de asayiş

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