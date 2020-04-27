Balıkesir'de asayiş
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 araç sürücüsüne 242 bin 186 lira idari para cezası kesildi.
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 450 araç sürücüsüne 242 bin 186 lira idari para cezası kesildi.
Kentte, 23-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları uygulamalarda 450 araç sürücüsüne 242 bin 186 lira ceza kesti. Ayrıca, 20 araç trafikten menedildi.
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik köpeği "Bath"ın da kullanıldığı operasyonda, zanlıların adreslerinde 13 gram sentetik uyuşturucu ile 5 tablet ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Ayrıca il genelinde uygulama yapan ekipler, 7 ruhsatsız silah ele geçirdi. Silahlarla yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA