Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4)
Haberler » Güncel » Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4) - Haber

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4)

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

11.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:57
Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4)

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan 'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Alıeylül ilçesi olarak açıklarken, derinliği ise 13.1 kilometre olarak bildirdi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler