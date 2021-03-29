Balıkesir'de arının soktuğu kişinin şişen parmağındaki yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
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Balıkesir'de arının soktuğu kişinin şişen parmağındaki yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de arının soktuğu kişinin şişen parmağındaki yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arı sokması sebebiyle hastaneye başvuran kişinin şişen parmağındaki yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde arı sokması sebebiyle hastaneye başvuran kişinin şişen parmağındaki yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

Edremit 112 Acil Yardım İstasyonunda görevli sağlık personeli Gökhan Aydoğan, arı sokması nedeniyle sol eli şişmeye başlayınca Edremit Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.

Aydoğan'ın elinin şişmesi nedeniyle parmağına zarar verme riski bulunan yüzük doktorlar tarafından çıkarılamayınca hastaneye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı.

Aydoğan'ın alyansı doktor gözetiminde Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mini motorlu testereyle kesilerek çıkarıldı.

Gökhan Aydoğan, itfaiye ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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