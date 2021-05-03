Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor

Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından, kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcıların desteklenmesi için ballı bitkiler üretilmeye başlandı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından, kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcıların desteklenmesi için ballı bitkiler üretilmeye başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) tıbbı ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ballı bitkilerin üretimine başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, çiftçilerin gelirini artırıcı ürünler yetiştirmeye gayret gösterirken, arıcıları da unutmadı. Son 6-7 ay içinde 2 bin 100 arı kovanı, bin 215 teneke arı yemi dağıtan ve 3 bine yakın ana arı dağıtımına hazırlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Balıkesir BAÇEM'de ballı bitki üretimine başladı.Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Serkan Akça, bal üretiminde 7'nci sırada olan Balıkesir'i daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Akça, "Biz şu anda ön alandaki bahçemizde 25 çeşit, koleksiyon bahçemizde ise 200 çeşit bitki üretiyoruz. Bitkilerimizi aynı zamanda arıcılarımızı desteklemek için kullanıyoruz. Burada üretmiş olduğumuz lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ürünleri arıcılara dağıtarak arıcıları ballı bitkilerle tanıştırmayı planlıyoruz. Biz arıcılarımıza 6-7 aylık dönemde. 2 bin 100 adet arı kovanı dağıttık. Bin 215 kişiye arı yemi dağıttık. Daha önce propolis tuzaklarımızı dağıtmıştık. Şu anda 3 bine akın eşsiz ana arı dağıtımına başlayacağız. Arıcılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki günlerde bal evleri projemiz var. Bu bal evlerini faaliyete geçireceğiz. Arıcıların ürettiği balları satın alarak katma değerini artırmış olacağız. Balıkesir şu anda bal üretiminde Türkiye'de 7'nci sırada. Bu flora ve bu zenginliğimiz ile Balıkesir'i daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz" dedi.


Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor
Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor
Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor
Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor
Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bir dönüm ile başladı şimdi taleplere yetişemiyor
Bir dönüm ile başladı şimdi taleplere yetişemiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:27:52. #1.15#

title