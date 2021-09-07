Balıkesir'de arazi anlaşmazlığı kavgasında işlenen cinayetle ilgili 3 sanık yargılanıyor
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Balıkesir'de arazi anlaşmazlığı kavgasında işlenen cinayetle ilgili 3 sanık yargılanıyor

Balıkesir'de arazi anlaşmazlığı kavgasında işlenen cinayetle ilgili 3 sanık yargılanıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kadının öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kadının öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali D. (25), tutuksuz sanıklar Bahri D. (50) ve Aykut D. (22) ile maktul Çiğdem D'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Davanın taraflarını dinleyen mahkeme heyeti, Ali D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan maktulün eşi Ramazan D. (44), ağabeyi Bahri D. ve 2 yeğeninin, kendilerine saldırdığını ileri sürdü.

Sorumluların ceza almasını istediklerini belirten Ramazan D, "Eşim, 'Sizi jandarmaya şikayet edeceğim' dediği halde saldırdılar. Eşime bir kişi değil, 3 kişi vurdu." dedi.

Çiğdem D'nin kardeşi Bekir A. ise "Yeğenim engelli, ablamın destekleriyle iyileşmeye başlamıştı. Her şeye rağmen derslerinde de son derece başarılı. Şu an okul açıldı ve tek başına kalacak. Biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dava sürecini takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da maktulün ailesiyle uzun zamandır görüştüklerini, Çiğdem D'nin geride bıraktığı 2 çocuğa destek sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Olay

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde babalarından kalma arazi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşler Ramazan D. ve Bahri D'nin aileleri arasında kavga çıkmıştı. Kavgada kürek ve sopalarla darbedildiği, bıçaklandığı iddia edilen Ramazan D'nin eşi Çiğdem D. (33) yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D, tutuklanmıştı. Bahri D. ve Aykut D, temmuz ayındaki duruşmada haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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