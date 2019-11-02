Balıkesir'de aranan zanlı saklandığı villada yakalandı

02.11.2019 00:32

Balıkesir'de "kasten öldürme" iddiasıyla aranan ve "silahlı yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla saklandığı villada gözaltına alındı.

Bandırma Asayiş Büro Amirliği ile Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten öldürme" iddiasıyla aranan ve "silahlı yağma" suçundan da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G'nin (55) Erdek'te olduğu yönünde ihbar aldı.

Zanlının kırsal Tatlısu Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan D.G, sorgulanmak üzere Bandırma Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bu arada villada yapılan aramalarda bulunan ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Kaynak: AA