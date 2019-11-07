Balıkesir'de aranan şahıslara operasyon: 6 gözaltı

07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:02

Balıkesir'de polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çoğunluğu kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız ateşli silah ve 68 fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA