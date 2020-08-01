Balıkesir'de aranan 17 kişi yakalandı Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı operasyonlarda Balıkesir merkezinde 4, Ayvalık'ta 4, Erdek'te 1, Burhaniye'de 1, Sındırgı'da 1, Susurluk'ta 1, Edremit'te 5 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 17 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA