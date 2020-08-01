Balıkesir'de aranan 17 kişi yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakaladı.
01.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:41
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı operasyonlarda Balıkesir merkezinde 4, Ayvalık'ta 4, Erdek'te 1, Burhaniye'de 1, Sındırgı'da 1, Susurluk'ta 1, Edremit'te 5 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 17 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA