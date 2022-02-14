Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı

BALIKESİR'de, aranan 138 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de, aranan 138 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. 138 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda sonucunda mahkemeye sevk edilen 49 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlarda ayrıca 17 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 118 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 37 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.


Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Balıkesir, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title