Balıkesir'de aranan 13 şüpheli yakaladı
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Balıkesir'de aranan 13 şüpheli yakaladı

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 kişi yakalandı.

26.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:52
Balıkesir'de aranan 13 şüpheli yakaladı

'de, İl ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 kişi yakalandı.

İl genelinde ekiplerin yaptıkları uygulamalarda, çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama kararı ve hapis cezası bulunan Edremit'te 3, Ayvalık'ta 1, Manyas'ta 1, 'de 1, 'da 1, Balıkesir merkezde 6 olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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