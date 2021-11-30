Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında 124 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında 124 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Kent Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas ve Susurluk İlçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 124 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 171 adet fişek, 14 adet ruhsatsız Tüfek ve bu tüfeklere ait 69 adet kartuş, 4 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 24 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı

Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı

Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı

Balıkesir'de aranan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı

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