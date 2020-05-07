Balıkesir'de aracın çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner sahip çıktı
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Balıkesir'de aracın çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner sahip çıktı

Balıkesir'de aracın çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner sahip çıktı
07.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:54

Balıkesir'de aracın çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner sahip çıktı Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarptığı yavru sokak köpeğine Veteriner Hekimi Hakan Kol sahip çıktı.

Balıkesir'de aracın çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner sahip çıktı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarptığı yavru sokak köpeğine Veteriner Hekimi Hakan Kol sahip çıktı. Hayvanın röntgenini çeken Veteriner arka bacakta kırık belirlerken, yavru köpeğin kırık bacağına operasyon yaptı.

Enver Güreli Caddesi'nde yavru köpeğe otomobil çarparken, bacağı kırılan hayvan kıvranmaya başladı. Hayvanın yaralandığını gören duyarlı vatandaşlar Veteriner Hekimi Hakan Kol'u aradı. Dakikalar içinde kaza yerine gelen araç yavru köpeği kliniğe götürdü. Köpeği muayene eden Kol, çektiği röntgen sonucu hayvanın sağ bacağında kırık belirledi. Hayvanın bacağına operasyon yapan Veteriner, iyileşeceğini anlatırken sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı. Köpeği tedaviye alan Veteriner Hekimi Hakan Kol, " Gelen ihbar üzerine yavru köpeğe arabanın çarptığını öğrendik. Gidip hayvanı aldık. Travma var. Arka bacakta femurda kırık var çektiğimiz röntgen sonucuna göre. Operasyona alacağız. Daha iyi olacak İnşallah. Yalnız sürücülerin daha duyarlı olmalarını ve daha yavaş gitmelerini rica ediyorum" dedi.

Balıkesir'de aracın çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner sahip çıktı

Kaynak: İHA

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