Balıkesir'de araç yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir'de araç yangını

26.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:12
Balıkesir'de araç yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hanlar Yolu Gülsüm Ana mevkisinde, Engin Özkan'ın kullandığı 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Araç, park edildikten sonra bir anda alevlere teslim oldu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de araç yangını | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 00:13:31. #1.14#
title