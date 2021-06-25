Balıkesir'de araç sayısı 508 bin 832 oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayında artarak 508 bin 832 oldu.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayında artarak 508 bin 832 oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de mayıs ayında 76 bin 877 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,9'nu otomobil, yüzde 27,9'unu motosiklet, yüzde 12,4'ünü kamyonet, yüzde 6,1'ni traktör, yüzde 2,9'nu kamyon, yüzde 0,3'nü minibüs, yüzde 0,4'nü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı

Balıkesir'de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 508 bin 832 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının mayıs ayı itibarıyla artarak 242 bin 840 olduğu açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı