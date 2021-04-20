Balıkesir'de araç sayısı 506 bin 109 oldu
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Balıkesir'de araç sayısı 506 bin 109 oldu

Balıkesir'de araç sayısı 506 bin 109 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayında artarak 506 bin 109 oldu.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayında artarak 506 bin 109 oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Balıkesir'de mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 506 bin 109 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı mart ayı itibarıyla artarak, 241 bin 536 olduğu açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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