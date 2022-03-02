BALIKESİR - "Anahtarlık tabanca" ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKESİR - "Anahtarlık tabanca" ele geçirildi

AA, Suat Salgın - Güncel
 - Güncelleme:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Yunus timleri şüphe üzerine R.A'yı durdurarak üzerini aradı.

Aramada, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde,

6,35 milimetre çapında 2 mermi alan bir silah olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

BALIKESİR - Anahtarlık tabanca ele geçirildi

BALIKESİR - Anahtarlık tabanca ele geçirildi

BALIKESİR - Anahtarlık tabanca ele geçirildi

BALIKESİR - Anahtarlık tabanca ele geçirildi

BALIKESİR - Anahtarlık tabanca ele geçirildi

BALIKESİR - Anahtarlık tabanca ele geçirildi

AA / Suat Salgın - Güncel

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title