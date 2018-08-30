Balıkesir'de Ana Su Borusu Patladı

Balıkesir'e İkizcetepeler barajından su sağlayan ana su boru hattında Sütlüce mahallesinde arıza meydana gelerek, patladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri arızaya hemen müdahale etti.

Balıkesir'e su sağlayan ana su boru hattı Sütlüce mahallesinde meydana gelen arıza dolayısıyla patladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleri arızaya hemen müdahale ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların su kesintisine karşı önlem almaları istendi. "Vatandaşlarımızın Dikkatine! Altıeylül İlçesi Sütlüce Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan 1200 milimetre çaplı ÇTP ana boru hattında arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz ivedikle onarım çalışmalarına başlanmıştır. 1. ve 2. Gündoğan, Plevne, Sütlüce, Kasaplar, Eski Kuyumcular, Bahçelievler, Gümüşçeşme, Altıeylül, Hasanbasriçantay, Hacıilbey, Gazi Osmanpaşa, Mirzabey, Hacıismail, Karesi, Hisariçi, Yıldırım, Akıncılar, Aygören, Karaoğlan, Çayırhisar, Dumlupınar, Halalca, Ovaköy, Yakupköy, Aslıhan ve Aslıhantepecik mahallelerinde ve çarşı merkezin bir kısmında gün boyu su kesintisi yaşanacaktır" denildi. - BALIKESİR