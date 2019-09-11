Balıkesir'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kamyonetle ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kamyonetle ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin K. idaresindeki 10 BD 850 plakalı ambulans, Balıkesir-İvrindi kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Özen T. yönetimindeki 10 BZ 098 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki bir sağlık görevlisi ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından itfaiye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.