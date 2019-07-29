Balıkesir'de alzaymır hastası kadın kayboldu
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaybolan Sevim Güler (77) için arama çalışması başlatıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaybolan Sevim Güler (77) için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde oturan alzaymır hastası Gürer, evinin yakınlarında kayboldu.
Yaşlı kadını arayan ve kendi çabalarıyla bulamayan Gürer ailesi, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, Gürer'i bulmak için jandarma iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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