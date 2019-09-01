Balıkesir'de alkollü araç kullanan 27 sürücünün belgesine el koyuldu

01.09.2019 15:09

Balıkesir'de trafik ekipleri il genelinde sürücülere alkol denetimi yaptı. Alkollü araç kullanan 27 sürücünün belgesine el koyulurken, yaya ve sürücülere 63 bin lira ceza kesildi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçlar üzerinde uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük veya Amirliklerinin sorumluluk sahalarında yapılan alkol denetiminde bin 688 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 142 sürücüye 60 bin 549 lira ceza yazıldı. Uygulamada 46 araç trafikten men edilirken, toplam 27 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.



Kurallara uymayan yaya ve sürücülere ceza yağdı



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 21 ekip ve 35 personelin katılımı ile Balıkesir ve ilçelerinde 'şaya önceliği denetimi' de yapıldı. Trafik ekipleri, 89 sürücüye yayalara öncelik vermedikleri, 56 yayaya ise geçitlerde ışıklara uymadıkları gerekçesiyle ceza uyguladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan denetimlerde 531 araç kontrol edilerek, 262 araç sürücüsüne ceza kesildi. Trafik ekipleri uygulama sırasında 56 yayaya karşıya geçişlerde ışık ve işaretlerle belirtilen kurallara aykırı davranarak taşıt trafiğini tehlikeye düşürmekten, 11 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 89 sürücüye yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten, 162 sürücüye Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 63 bin 890 lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerde 15 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA