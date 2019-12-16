Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü
Haberler » Güncel » Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü - Haber

Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

16.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:38
Balıkesir'de alışveriş merkezindeki kavgada bıçaklanan kişi öldü

'in ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga ihbarını alan ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Y.İ. isimli erkeğin karnından bıçaklandığını ve yerde yattığını gördü.

Sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Y.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı T.Y, jandarma ekiplerince Narlı Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler