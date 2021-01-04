Balıkesir'de alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
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Balıkesir'de alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

04.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:50
Balıkesir'de alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, E.D. ile T.A. arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde, alacak verecek hadisesinden tartışma çıktı. Tartışmada E.D silahla T.A'ya ateş etti.

Göğsünden ağır yaralanan T.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan E.D. bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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