Balıkesir'de AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile CHP arasında polemik

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Av. Mehmet Birol Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Serkan Sarı'nın açıklamalarına sert çıktı.

Şahin, "600 CHP'li atanmış İl Delegesinin ancak 330'unun oyunu alabilen kişi 375.253 Balıkesir'linin oyu ile Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanına hadsiz şekilde konuşuyor" dedi.

Şahin, "Görmek için gözlük yetmez temiz bir kalp gerekir zira göz bakar gören kalptir" diye konuştu.

Şahin, "Algılayabilmek için kafanın dışını kazıtmak yetmez içini bilgi kültür ve hikmet ile doldurmak gerekir. Doğru söz için dil yetmez vicdan gerekir. İtibar için sıfat yetmez edep ve haya gerekir. Madem konuşmuş, CHP'nin Tolk Sohw'cu gibi hemşehrilerimizi eğlendiren, CHP'lileri endişelendiren CHP İl Başkanı'na bir kaç soru da biz soralım" ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta Bandırma'da İlçe Başkanları toplantısında Milletvekili Fikret Şahin "Sırf İl Başkanından farklı düşünüyor diye Büyükşehir Meclis üyesi Cengiz Dikici'yi partiden atmak yanlış" deyince sen İl başkanı sıfatını kullanarak "İlçe Başkanları oylama yapalım Milletvekilleri toplantıyı terketsin" deyince seninle kaç ilçe başkanı "Milletvekilleri çıksın" diye oy kullandı?

Karesi İlçe Başkanı basına sosyal ağlarda "İl Başkanının kararını tanımıyorum yanlış" diye açıklama yaptığı halde neden tek kelime konuşamıyorsun, Karesi, İlçe Başkanı ve diğer bir çok ilçe başkanı seni kamuyoyu önünde paspas yaptığı halde onlar hakkında ne yaptın? Altınoluk'ta Edremit Belediyesi A.Ş. ye ait CHP'li birine (bu kişi CHP İl Başkan yardımcısı olduğu doğru mu?)kiralanan Akçam Restourant Denize doğru büyümek bir yana denizin içinde yol almaya başladı, deniz üstü özel iskele kurdu ve vatandaşın geçiş yolunu dahi kapattı, Edremit Çevre Platformu ortalığı ayağa kaldırdı, sen neden susuyorsun, senin çıkarın ne? İl Başkan yardımcın Edremit Belediyesi'nin oteli, kantini işletmesi ile ilgili basına yansıyan ihalesiz iş yaptığı yazılıyor? Doğru mu, doğruysa sen ve yönetimin CHP'li Belediyelerde iş takipçiliği mi yapıyorsunuz? CHP'li Belediyelerin icraatları ile ilgilenmek o ilçelerdeki sorunların çözümü için CHPli Belediyeleri izlemek yerine o Belediyelerdeki imar, ihale, işletme vesair işlerle mi ilgileniyorsunuz? CHP'li Erdek Belediye Başkanı "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan görevden alındı, bir buçuk yıla yakın işçi, memur maaş alacağı, bütçesinin 3 katı borcu var, Erdek'te çöp bile toplanmıyor, Başkan senin yanında Uzman Çavuşlara hakaret ediyor, ben hizmet yapamıyorum diyor, sen neden sessizce süt dökmüş kedi gibi dinliyor, müdahale bile etmiyorsun? Edremit Belediyesi neredeyse her ay gayri menkullerini satıyor, Edremit ilçe başkanı "Edremit Belediyesi ihalelerini AK Partililere veriyor" diye açıklama yapıyor, sen ne yapıyorsun? İlçe Belediyelerini yok kabul edip senin aklını Büyükşehir Belediyesi'ne takmanın sebebi ne? Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, "Sen her gün Büyükşehir'e saldırırsan Fikret Şahin'in yerine sen Milletvekili yaparız" gazı ile mi komik olma pahasına bu açıklamaları yapıyorsun? CHP'li ilçe Belediyeleri hizmet yönünden dökülüyor, CHP teşkilatları darmadağın olmuş birbirinizin kuyusunu kazmaktan başka iş yapmaz hale gelmiş, milletvekilleri şimdiden 2023 için kavgaya tutuşmuş sen bu beceriksizliğini ört bas edebilmek için Büyükşehir takıntısı ile komiklik yapsan da nafile. Koltuk sevdan yüzünden CHP'yi uçuruma yuvarladın, direksiyon elinde olsa ne çıkar, elindeki direksiyon ortalıkta dolaşıp sağa sola çarpan, ona buna laf atan, eğlencelik bir duruma düştüğünün farkında bile değilsin. Kendi eczanene uğra, Lustral mı alırsın Xanax içersin, sinir sistemini bir sakinleştir. Zira seni kaybetmek istemeyiz; biz Genel Başkanından olduğu gibi senden memnununuz aslında. İyi ki AK Parti'yi sürekli iktidarda tutacak sizin gibi bir muhalefete sahibiz. Okuduğunu anlamadığını artık herkes öğrendi. Atalarımız boş tenekeden çok ses çıkar demiş ya o misal. Bu arada ne hikmetse her Edremit'e gittiğinde cesarete gelip atıp tutmayı adet haline getirdin. Artık orada ne yiyip içiyorsan bünyenin kimyasını bozduğu gerçek". - BALIKESİR

