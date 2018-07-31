Balıkesir'de "AK Parti'li Vekiller Milleti Dinliyor" uygulaması kapsamında, il ve ilçelerde oluşturulan ofislerde AK Parti milletvekilleri, vatandaşların sorunlarını dinliyor ve sorunlara çözüm arıyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Körfez Koordinasyon Daire Başkanlığındaki çalışma ofisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Canbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletle birlikte olacaksınız, milleti dinleyeceksiniz" cümlesinden yola çıkarak vatandaşa hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Milletin içinde olmaya söz verdiklerini belirten Canbey, şunları kaydetti:

"Bugün Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ofiste vatandaşları dinliyoruz ve elimizden geldiğince onlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlar, sorunlarını dile getiriyor, bizler not alıyoruz. Bize ulaşan sorunlar arasında ilçe ve çevreyle ilgili ve bireysel sorunlar var. Bu sorunları not alıp elimizden geldiğince çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Halkımızın bize verdiği vekaleti en iyi şekilde değerlendirmek için çalışma yapıyoruz. Vatandaşımız, bu uygulamadan memnun."

Canbey ile görüşmeye gelen Muhammet Erenler de "Çok güzel bir uygulama. Sayın vekilimizin ilçemize gelmesi, bizim sorunlarımızı dinlemesi, fevkalade önemli. Bu bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Uygulamanın çok faydalı olduğunu aktaran Nuri Ömeroğlu da "Bire bir, yüz yüze konuşmak, vekillerin dinlemesi, bizi çok memnun etti. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun." değerlendirmesinde buundu.