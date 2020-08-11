Balıkesir'de AK Parti'li kadınlar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Cengiz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve hakaretin karşısında olduklarını vurguladı.

Kadınlara saldırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Cengiz, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazılan ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Eş zamanlı olarak 81 ildeki başkanlıklarla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir."

Kaynak: AA