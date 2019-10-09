Balıkesir'de aile içi kavga: 1 ölü, 1 yaralı

09.10.2019 19:00

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içi yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, Gaziilyas Mahallesi Kışla Caddesi Hira Apartmanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Aydın ve eşi Işıl Aydın belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken eşi Işıl Aydın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybetti. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Hakkı Aydın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.



Çiftin 2018 yılında evlendikleri ve bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Işıl Aydın hakkında 27 Ağustos'ta koruma kararı alındığı ve bir ay sonra 27 Eylül'de koruma ve uzaklaştırma kararının yenilenmediği ve kendi isteği ile kaldırıldığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA