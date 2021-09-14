Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı.

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ağustos ayında 3 bin 453 Konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde ağustos ayında 141 bin 400 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu. Mesken satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Ev satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de ağustos ayında konut satışları haziran ayına göre artarak 3 bin 453 konut satılırken, Çanakkale'de de temmuz ayına göre artış göstererek bin 157 konut satıldı". - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İngiltere'nin Türkiye'yi perşembe günü 'kırmızı liste'den çıkaracağı iddia edildi

İngiltere'nin Türkiye'yi perşembe günü "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi

 Vatandaşı isyan ettiren kira artışları için hükümetten Avrupa modelli çözüm: Kiralık ev şirketleri geliyor

Vatandaşı isyan ettiren kira artışları için hükümetten Avrupa modelli çözüm: Kiralık ev şirketleri geliyor

 50 lirayla başladığı işini devlet desteğiyle büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon lira

50 lirayla başladığı işini devlet desteğiyle büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon lira
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ersin Tatar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Vildan Atasever
Spor Halis Özkahya Arda Turan Diego Marcao Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:41:44. #1.17#