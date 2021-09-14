Balıkesir'de ağustos ayında 3 bin 453 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ağustos ayında 3 bin 453 Konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde ağustos ayında 141 bin 400 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu. Mesken satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Ev satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de ağustos ayında konut satışları haziran ayına göre artarak 3 bin 453 konut satılırken, Çanakkale'de de temmuz ayına göre artış göstererek bin 157 konut satıldı". - BALIKESİR

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