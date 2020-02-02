Balıkesir'de Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
02.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:14
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen E.H.K. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA