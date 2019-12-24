Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Afgan uyruklu mültecileri taşıyan araç, jandarma ekiplerinin durdurması sonrası yakalandı.

24.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32
Balıkesir'de Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı

'in Karesi ilçesinde Afgan uyruklu mültecileri taşıyan araç, ekiplerinin durdurması sonrası yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yeniköy mevkiinde, İzmir- İstanbul otoyolu üzerinde yol kenarında bulunan 45 plakalı kapalı kasa kamyonette yapılan kontrolde, S.K. isimli organizatör ile 26 uyruklu göçmen yakalanrı. Bu olayla ilgili yakalanan organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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