Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

20.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 01:04
Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Bostancı Mahallesi'nde, uyruklu 25 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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