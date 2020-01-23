Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

23.01.2020 01:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:14
Balıkesir'de Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkisindeki bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan 'na geçeceği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler