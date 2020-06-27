Balıkesir'de adaylar koronavirüs tedbirleriyle sınava alındı BALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

BALIKESİR'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.

Balıkesir'de YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Adaylara girişte maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, dışarıda bekledi. 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi'nde sınava girecek adaylar sınavdan yarım saat önce okul geldi. Burhan Erdayı İlkokulu'nda sınava girecek adaylar ise okulun girişinin 100. Yıl Mesleki Teknik Lisesi'nin bahçesinden olduğunu zannederek giriş yapmak istedi. Görevlilerin ikazıyla karşılaşan öğrenciler okulun giriş kapısının arka sokaktan olduğunu öğrendi.Daha önce okulu gelip görmemenin azizliğine uğrayan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

Kaynak: DHA