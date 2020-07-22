Balıkesir'de adada mahsur kalan 39 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Çıplak Ada'da mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.
22.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:00
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Çıplak Ada'da mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvalık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yabancı uyruklular, Çıplak Ada'da mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye botla hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 39 sığınmacıyı alıp ana karaya çıkardı.
Kaynak: AA