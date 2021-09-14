Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu - Haberler
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Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak il Merkezi, Edremit, Ayvalık ve Gömeç İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı ve yakalanan 6 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6,32 gram esrar, 23,54 gram metamfetamin, 10,01 gram bonzai, 12 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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