Balıkesir'de 900 kilo kaçak sakatat ele geçirildi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 900 kilogram kaçak sakatat ele geçirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 900 kilogram kaçak sakatat ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hamzacık Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 900 kilogram kaçak sakatat ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan sakatatlar, Dursunbey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü B.B'ye ise "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet" suçundan para cezası uygulandı.

Kaynak: AA